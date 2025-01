Milan-Parma, Balzaretti: “Tre gol con la pressione. Non è banale”

"Sicuramente il Parma ha dei demeriti". Così Federico Balzaretti , ex terzino e ora opinionista, ha parlato della partita tra Milan e Parma durante il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Elastici '. "Il Milan giocava a San Siro con le persone che stavano andando via. Hanno fatto tre gol, guarda che è difficilissimo . Io era convinto che avrebbero perso".

Milan, senti Balzaretti: "Non li fai tre gol senza qualità e senza la reazione"

Balzaretti continua con la sua analisi su Milan-Parma: "Non li fai tre gol senza qualità e senza la reazione. Non è banale questa cosa qua. Quando arrivi a giocare e manca poco, in un San Siro che fa pressione e riesci a costruire tre gol, rimontando ancora un'altra partita è tanta roba. La sensazione di tutti da casa era che fosse molto difficile dopo il gol del Parma. In cinque minuti con cuore e qualità hanno segnato tre gol (di cui uno annullato)".