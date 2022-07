Milan, parla Brahim Diaz: ”In Europa, possiamo fare di più”

Nell'edizione oggi in edicola del quotidiano iberico AS, figura un'interessante intervista a Brahim Diaz. Riguardo il cammino europeo da migliorare durante la prossima stagione, lo spagnolo ha dichiarato: “Sì, possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che mescola gioventù ed esperienza, e un club che, come pochi, sa cosa sia la Champions League molto bene. Abbiamo vinto un titolo importante, siamo cresciuti e saremo in prima fascia. Dobbiamo crederci”. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>