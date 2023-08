Milan, Pardo: “Per me ci sono cinque o sei squadre in lotta per lo Scudetto”

Pierluigi Pardo, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle squadre favorite per lo Scudetto

"L'Inter deve fare meglio in campionato, che oggi è una "figata" mostruosa perché la Juventus deve vincerlo senza coppe europee. Il Napoli può fare sogni di gloria in Europa, ma la centralità del campionato è tornata perché è più bello. È più incerto e con più pretendenti. Le squadre in lotta per lo scudetto per me sono cinque o sei, dipende anche quello che farà la Roma con Lukaku, possiamo anche inserire l'Atalanta".