Milan, Papin: “Renato Sanches può giocare in tutte le squadre del mondo”

Jean-Pierre Papin , ex attaccante rossonero, ha parlato delle qualità di Renato Sanches , noto obiettivo di mercato del Milan. Il portoghese, a suo avviso, potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo: per i rossoneri sarebbe perfetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.

"Renato Sanches? Secondo me può giocare in tutte le squadre del mondo. E’ un tipo di giocatore che sa adattarsi, deve migliorare nell'andare da area ad area, al Milan ci sono diversi giocatori che giocano in questo modo e lui sarebbe perfetto". Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>