Milan, Papin: “Adoro Renato Sanches, Botman mi ricorda Kjaer”

Jean Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato di Renato Sanches e Sven Botman, obiettivi di calciomercato dichiarati del Milan e di Yacine Adli, di proprietà del Diavolo ma in prestito al Bordeaux. Questo il suo pensiero ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Sanches lo adoro, centrocampista fantastico. Un box-to-box con una tecnica eccellente e una fisicità importante. Botman mi ricorda Simon Kjaer: non è molto veloce ma è potente, bravo di testa e sa leggere l'azione. Adli sta vivendo una stagione difficile perché il Bordeaux è in fondo alla classifica, spero ne esca rafforzato. Potrebbe giocare alla Andrea Pirlo ma deve disciplinarsi e imparare a difendere, a Bordeaux ha molta libertà".