Milan, Papin promuove Botman: “Mi ricorda Stam: forte, potente e cattivo”

Jean-Pierre Papin, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'obiettivo di calciomercato Sven Botman. Queste le dichiarazioni

Come noto Sven Botman è un obiettivo di calciomercato del Milan. Dopo l'infortunio di Simon Kjaer i rossoneri hanno provato l'assalto per l'intero mese di gennaio, ma il Lille non ha ceduto alle lusinghe rossonere. Nelle prossime settimane, però, il trasferimento potrebbe finalmente concretizzarsi. Ma che tipo di giocatore è Botman? Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, lo ha paragonato a Jaap Stam sia per qualità tecniche che caratteriali. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.