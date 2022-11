Milan, Paolo Cannavaro non è convinto: “C’è qualcosa da migliorare”

Per molti il fatto di segnare nei minuti finali è un pregio, perché significa mantenere il livello di concentrazione più alto rispetto all'avversario; il Milan in modo particolare in questo inizio di campionato ha segnato ben sette reti negli ultimi quindici minuti, a cui si aggiungono le due siglate in Champions League. Anche l'ultimo successo interno contro la Fiorentina è arrivato grazie alla rete di Olivier Giroud in pieno recupero.