Milan, Paolillo: “Pioli è bravo, ma quest’anno non si è creato il feeling”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazio in merito al tecnico del Milan Stefano Pioli

"Pioli l'ho sempre ritenuto bravo, però onestamente lo scudetto che ha vinto è nato dall'errore di Inzaghi nel derby in poi, con molte colpe dell'Inter e del suo allenatore. Pioli ha fatto bene l'anno scorso con la squadra dell'anno scorso, quest'anno mi sembra che non si sia creato il feeling giusto. O magari i giocatori arrivati sul mercato non sono così forti come si pensava".