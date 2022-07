Milan, Panucci: “Tanta curiosità sul prossimo campionato”

Panucci, che ha giocato anche nel Milan, ha parlato del campionato che sta per iniziare, con i rossoneri campioni in carica.

La nuova stagione è ufficialmente cominciata e tra poco più di un mese il Milan inaugurerà anche il nuovo campionato e di questo ha parlato Christian Panucci, che in rossonero ha giocato tre stagioni e mezzo, vincendo ovviamente tutto più e più volte. Ai microfoni di Sky si è soffermato sulla competitività che ci sarà nuovamente. Sempre bello e giusto ricordare, però, che il Milan è Campione d'Italia e dunque ovviamente è la squadra da battere. Ecco le sue dichiarazioni: "Adesso c'è tanta curiosità, la pentola in Serie A è piena e c'è voglia di far tornare i campioni. C'è il Milan, il ritorno di Lukaku all'Inter e la Juventus che si sta rinforzando. Sarà una bella stagione".