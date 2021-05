Milan, Panucci: “Ibrahimovic? In questo momento è fondamentale” | News

Christian Panucci, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Christian Panucci, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Panucci ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: "Lui al Milan ha dato cose importanti quanto i gol: consapevolezze, autostima. La squadra ha fatto bene anche senza, ma in un momento così delicato uno che rende facili le cose difficili diventa fondamentale. Se Resta al Milan anche senza Champions? Ha appena rinnovato e a 40 anni giocare ancora nel Milan credo possa essere comunque una bella gratificazione. E poi ha detto che il Milan è casa sua, no? Quindi credo che resterà in ogni caso".