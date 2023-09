"Il mio cuore batte per la Macedonia, e ci mancherebbe, ma in Italia sono arrivato a 18 anni. Per me non sarà una partita normale. Contro le grandi squadre la nostra nazionale spesso gioca libera di testa. Sappiamo di non avere nulla da perdere. E poi occhio al campo, è disastroso. Per l’Italia può essere un limite, gioca palla a terra e tecnicamente è forte. L'Italia non deve sottovalutarci. Spalletti è l'uomo giusto? Sì, per modulo e per spirito. Farà grandi cose e ci farà divertire".