Milan, Pancaro: “Rafael Leao uno dei più forti in Europa nel suo ruolo”

Giuseppe Pancaro, campione d'Italia con il Milan nella stagione 2003/2004, ha parlato della vittoria con la Lazio e di Rafael Leao

L’importanza della vittoria del Milan? "Il Milan ha vinto meritatamente. La Lazio è partita bene trovando subito il gol, ma da lì in poi ha preso il sopravvento il Milan. Vincere una partita del genere, in rimonta al novantesimo ti dà un grande pieno di benzina per una volata finale che in questo momento diventa agguerritissima. Né Inter né Milan possono permettersi di lasciare punti".