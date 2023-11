Paganin: “Il Milan di Pioli mi piace, la mancanza di Bennacer…”

Antonio Paganin è un ex giocatore di ruolo terzino destro. Ha militato in squadre come Inter, Sampdoria, Udinese e Atalanta. Conta 316 presenze tra i professionisti, di cui in Serie A 218. La squadra nella quale ha giocato più partite è l'Inter, ben 141. Con i nerazzurri ha vinto due Coppa UEFA rispettivamente nelle stagioni 1990/91 e 1993/94. Con la Sampdoria il classe '66 ha disputato 72 partite, divise tra Serie A e Coppa Italia. Con i blucerchiati ha conquistato due Coppa Italia rispettivamente nelle stagioni 1984/85 e 1987/88. Ha terminato la sua carriera nel 2003.