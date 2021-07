Milan – Padovan: “Siamo sicuri che Pioli cambierà modulo per Giroud?”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan. Dubbi sul cambio modulo di Stefano Pioli

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan. Dubbi sul cambio modulo di Stefano Pioli. Queste le parole di Padovan, dagli studi di 'Sky Sport 24': "Si deve vedere come giocherà il Milan avendo due centravanti che hanno caratteristiche simili. Il Milan non ha fatto un buon mercato, ha soltanto consolidato presenze che già c’erano. Non è andato a cercare completamente nuovi profili, ha preso soltanto Ballo-Touré che andrà a fare la riserva di Theo e Giroud. Siamo sicuri che con Giroud Pioli non voglia cambiare sistema di gioco? Giroud e Ibra sono alternativi, non credo possano giocare insieme". Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.