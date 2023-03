Milan, Padovan: “Ritrovare la difesa, ci sono troppi errori”

Giancarlo Padovan, ha parlato della partita di ieri sera tra Udinese e Milan, in particolare degli errori della difesa rossonera

Giancarlo Padovan , ha parlato della partita di ieri sera tra Udinese e Milan , in particolare degli errori della difesa rossonera. Ecco le sue parole a Sky Sport 24.

"La difesa fa errori individuali e di reparto. Gli errori individuali si pagano a carissimo prezzo, quindi vuol dire mancanza di concentrazione e attenzione. Vuol dire disponibilità minima a quello che sta succedendo in campo. Per conto mio il Milan deve ritrovare prima di tutto la difesa, ma non con un ulteriore cambio di sistema di gioco, perché lì è un problema di attenzione dei singoli". Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Le big della Premier su Bennacer”