Milan, Osti (prep. atletico): “I giocatori li ho visti belli tirati. Su Pioli…”

Matteo Osti, preparatore atletico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero. Le dichiarazioni

Sul grande lavoro della scorsa stagione: “Io ci metterei anche l’annata precedente, sono stato quasi una doppia annata senza interruzione. Abbiamo preferito quest’anno anticipare un attimo per sfruttare questo periodo fondamentale, speriamo di poterne giovare nel corso della stagione. Quest’anno è un ritorno alle origini per fare del lavoro che l’anno scorso non abbiamo potuto fare”.

Quanto dura il vostro lavoro? “Se vuoi una quantificazione minimo due ore ogni giorno prima dell’allenamento, poi siamo quasi sempre sul posto e un paio d’ore dopo la fine dell’allenamento siamo ancora qua che analizziamo dati e ci confrontiamo sull’analisi sia numerica e sia sulle impressioni del mister, che sono le più importanti. C’è da far incrociare queste due analisi. Nel pre allenamento raccogliamo i dati dall’infermeria e dal dottore, ci danno le info ultime per poi affrontare la giornata nel migliore dei modi”.

Sulle strutture di Milanello: "Ci sono state delle migliorie, è ulteriormente migliorata la fruibilità della struttura. Se prima era il top ora non so neanche che aggettivo usare, Milanello è un posto meraviglioso per lavorare".