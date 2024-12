Milan, Orsi: “Theo problema di gestione. Ma che fisicamente …”

Fernando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', in vista del match tra Milan e Roma, in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 29 dicembre, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro: in particolare si è soffermato su Theo Hernandez, vice capitano rossonero, facendo notare come il suo sia un problema di gestione e non fisico, dal momento in cui il campionato è cominciato da appena 18 partite. Non solo, perché focalizza la propria attenzione anche su Alex Jimenez, che giocherà più avanzato, al posto di Rafael Leao, assente per infortunio, con cui la catena di sinistra è comunque di un altro livello. Ecco, dunque, le sue parole in merito.