Orrico: “Inter o Milan? Dico i rossoneri, giocano meglio a calcio”

Su Sarri: "Onestamente non ho seguito tantissimo questo dibattito, però penso che Sacchi abbia ragione: Inzaghi non ha ancora vinto un campionato ma ha vinto tante finali ed è una cosa difficile da spiegare. Io dico: saranno i giocatori. Quando c'è di mezzo una finale, che è molto prestigiosa, sono galvanizzati al massimo. In campionato il lavoro è un po' diverso, mi consenta un paragone: come quello nell'endurance".