Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla vicenda Rafael Leao-Theo Hernandez. A tal proposito l'ex rossonero ha spiegato come i due non siano assolutamente dei leader, aggiungendo anche come Paulo Fonseca sia il clone meno bravo di Stefano Pioli. Infine, arriva anche la richiesta di intervento da parte della dirigenza. Ecco, dunque, le sue parole.