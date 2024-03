Milan, Orlando: “Cardinale è stato chiaro su Pioli e Ibrahimovic”

Orlando ha detto: "È evidente l’investitura totale a Ibrahimovic e che Pioli non ci sarà più il prossimo anno. Io credo che le parole siano molto chiare, non sono contenti, il Milan dovrebbe essere in un altro posto in classifica e soprattutto l’investitura di Ibra. Ora sappiamo che ci sarà lui a fare il mercato". LEGGI ANCHE: Coppa Italia Femminile, Milan-Roma 0-2. Le rossonere cadono. Leggi le nostre pagelle