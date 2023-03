Milan, Orlando su De Ketelaere: “Se il talento c’è viene fuori, vedo paura”

Milan, le parole di Massimo Orlando su Charles De Ketelaere

"Non credo proprio. Abbiamo avuto esempi di altri che non hanno funzionato e in un altro contesto sì. Se il talento c'è viene fuori. Vedo timidezza, paura, a volte lo sconforto, lo si nota. Per me lo scouting nel Milan avrà visto tante sue partite prima di dare l'ok e non credo abbiano visto male".