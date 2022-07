Milan, Origi: “Grato per questa opportunità. Ho fame di crescere”

Divock Origi, attaccante del Milan, si è detto soddisfatto di essere approdato in maglia rossonera. Le sue dichiarazioni a 'DAZN'

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni dell'ex centravanti del Liverpool sul momento che sta vivendo con il trasferimento in maglia rossonera. "A 27 anni sono nel pieno della mia carriera, penso di aver maturato la giusta esperienza. Ho vissuto tante esperienze, ho vinto molte cose e ho vinto parecchio. Sono grato per questa opportunità".