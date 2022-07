Milan, Origi: “Giroud incredibile, Ibra tra i più grandi della storia”

"Per vincere il campionato devi avere giocatori diversi tra di loro e noi abbiamo un gruppo molto forte. Questo è uno dei dei motivi per cui ho voluto fortemente venire pure io qui. Ci sono tanti bravi giocatori. Giroud è un giocatore incredibile, parliamo di un campione unico e di grande classe. Sono veramente felice di essere qui con lui e con Zlatan che è uno dei più grandi giocatori della storia".

"È un esempio che con la giusta mentalità e la giusta costanza si può andare avanti all'infinito. Sarà ricordato per molto tempo e per molte generazioni. Non basterebbero le parole per descrivere la mia gioia di poter essere circondato da questi campioni che che rendono più facile il mio lavoro", ha concluso Origi su Ibrahimovic.