Milan, Ordine: “Solo Kessie non ha non avuto un calo da giugno 2020”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del brusco calo di rendimento del Milan. Solo Franck Kessie è rimasto sempre al top. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Vero che il Milan ha perso la solidità difensiva di prima, ma questa coincide col minor numero di gol fatti. Questo è il deficit che appesantisce la corsa. L'unico giocatore che non ha avuto un calo di rendimento a picco tra giugno 2020 e ieri è Kessie, tutti gli altri hanno avuto un calo vistoso di rendimento. Sopporti l'assenza di Ibra quando il resto della compagnia è all'80%, non quando è al 50%".