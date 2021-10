Milan, Ordine: “Sicuri che Maignan sia meno forte di Donnarumma?”

Il noto giornalista Franco Ordine ha proposto un confronto tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan. Il Milan ci ha davvero perso?

Il noto giornalista Franco Ordine ha proposto un confronto tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan. Il Milan ci ha davvero perso? Questa la sua opinione espressa dagli studi di 'Pressing', nota trasmissione di Mediaset, in cui cita anche la partenza di Hakan Calhanoglu. "Nessuno si è accorto che il Milan non ha più Donnarumma e Calhanoglu. Ma siamo sicuri che Maignan sia meno forte di Gigio?".