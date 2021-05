Milan, Ordine: “Sempre detto che il quarto posto sarebbe stata un’impresa”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di un Milan che farebbe un'impresa se dovesse arrivare al quarto posto

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di un Milan che farebbe un'impresa se dovesse arrivare al quarto posto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Ho sempre detto che se il Milan avesse centrato uno dei primi 4 posti avrebbe fatto un'impresa. Se non ci arriva è perché ha pagato a caro prezzo avere Ibra solo metà campionato e aver preso come sostituto un Mandzukic con tanti problemi fisici. Ieri Benevento-Crotone e Milan-Cagliari che hanno ridato credibilità alla fase finale del campionato. Solitamente queste partite non venivano nemmeno quotate. E' stata una boccata d'aria pura".