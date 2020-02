Milan, Ordine: “Questa squadra va in crisi quando è sotto pressione”

ULTIME NEWS MILAN – Un Derby amaro per il Milan, rimontato dall’Inter nel secondo tempo dopo il doppio vantaggio iniziale. Del match ha parlato Franco Ordine ai microfoni di ‘Milan Tv’, spiegando i motivi di questo tracollo: “E’ molto meglio così, perché se fosse finita come nel primo tempo avrebbe dettato delle impressioni e delle prospettive future diverse dalla realtà. Secondo me bisogna capire che quel primo tempo era l’eccezione che confermava la regola del secondo tempo. Ogni volta che questa squadra viene messa sotto pressione dall’avversario che tenta di ribaltare il risultato, va in crisi”. Intanto ecco le intenzioni di Stefano Pioli in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, continua a leggere >>>

