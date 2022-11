Milan, Ordine: “Ottavi? Valore sportivo più importante di quello economico”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato dell'importanza per il Milan di approdare agli Ottavi di Finale di Champions League

Milan-Salisburgo deciderà le sorti del Milan in Champions League. I rossoneri riusciranno ad approdare agli Ottavi di Finale? Si parla molto dell'importanza economica che comporterebbe il passaggio del turno ma, secondo il giornalista Franco Ordine, quello che conta davvero è il valore sportivo. Da troppo tempo il Milan non riesce ad arrivare tra le prime 16 d'Europa: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati'.

Le parole di Franco Ordine

"I 20 milioni di euro in più della qualificazione possono far comodo al Milan, ma sono poca roba. Quello che conta è il valore sportivo e rilucidare gli ottoni, è troppo che il Milan non arriva agli ottavi". Dalla Spagna rilanciano: Milan su Jorginho! Le ultime news