Milan, Ordine: “Kessie? Forse pesa quella frase detta in estate sul rinnovo”

Il giornalista Franco Ordine ha commentato l'inizio di stagione non certo esaltante di Franck Kessie con la maglia del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Non vorrei che sul rendimento di Kessie in questo inizio stagione, pesi nella testa, più che nelle gambe, questa angoscia di aver detto una cosa senza riuscire a mantenerla, ossia quel 'Torno a Milano e sistemo tutto".