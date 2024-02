Milan, Ordine si scaglia contro Jovic: “È uno scempio ingiustificato”

Ordine: "Il Milan ha perso 3 volte in un giorno. E su Jovic ..."

"Io penso questo… Intanto che il Milan oggi ha perso 3 volte. La prima volta perché il responsabile numero 1 è stato Thiaw, indipendentemente dal fatto che si parli di Chukwueze, Okafor. Senza quegli strafalcioni sia sul primo che sul secondo gol secondo me la partita avrebbe avuto un esito diverso. La seconda volta ha perso quando Jovic ha commesso quello scempio di gesto inutile, ingiustificato, da persona non matura a quel livello. Spero che con questa situazione sia finita tutta la storiella sul rinnovo del contratto. Per me è esattamente così. Per essere da Milan ti devi comportare in un certo modo. La terza volta è quando, dopo essere riuscito ad andare sul 2-2 in 10 vs 11 prendi il terzo in contropiede. E' una cosa che non ci sta per niente".