Milan, Ordine: “L’intervento di Tomori è da far vedere nelle scuole calcio”

Un intervento che ha generato diverse polemiche in casa Fiorentina, che chiedevano a gran voce il rigore per la scivolata di Fikayo Tomori su Jonathan Ikone. Quel che rimane è un gesto tecnico da vero fuoriclasse della difesa che, come riferisce il giornalista Franco Ordine, sarebbe da mostrare ai giovani calciatori delle scuole calcio. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Pressing'.