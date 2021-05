Milan, Ordine: “Improbabile Donnarumma alla Juventus, vi spiego perché”

Le ultime notizie sul Milan. Franco Ordine, ha analizzato la situazione di Gigio Donnarumma: il portiere, al momento, è senza sistemazione

"Andrà a fare il secondo di Ter Stegen? Non ci credo finché non lo vedo. Per il momento l'unica cosa garantita al limone è che l'11 giugno la partita della Nazionale contro la Turchia il signor Gigio Donnarumma per responsabile diretta del suo agente la giocherà tecnicamente da disoccupato. Qual è in circolazione un top club che abbia urgenza di fare l'operazione del portiere? È dimostrato ad oggi che era un bluff la proposta di 10-12 milioni". Il Milan mette Alessio Romagnoli sul mercato: ecco cosa ha scoperto la nostra redazione