Milan, Ordine: “Gestione di Elliott? Così non si può competere con l’Inter”

Il giornalista Franco Ordine ha commentato così la gestione del Milan da parte del fondo americano Elliott. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 24': "Il rinvio nell'acquisto del sostituto di Kjaer, necessità dichiarata dal Milan, dice che Elliott oltre un certo budget non vuole andare. Chiaro che un club così amministrato non possa competere con l'Inter, che prende Gosens per "sostituire" Perisic".