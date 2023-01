Milan, Ordine: “Si dovrebbe premiare Darmian che consola i rossoneri”

Uno dei tanti bei gesti che si sono visti al termine della Supercoppa vinta dall'Inter per 3-0 contro il Milan è stato senza dubbio quello fatto da Matteo Darmian . Il terzino nerazzurro è infatti andato a consolare i giocatori del Diavolo. Franco Ordine si è espresso in merito alla questione attraverso il proprio profilo Twitter, sostenendo che Darmian dovrebbe ricevere un premio. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Franco Ordine sul gesto di Matteo Darmian

"Ho visto in rete un filmato con Darmian che a fine Supercoppa va a salutare e consolare i milanisti in attesa della premiazione. Se ci fosse una Serie A attenta dovrebbe provvedere a segnalare e premiare Darmian per dare un messaggio alla categoria".