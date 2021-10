Milan, ora 18 giorni di fuoco: dal Bologna al derby contro l’Inter

Il Milan vuole voltare pagina dopo la sconfitta contro il Porto. Prima della sosta ci sono 18 giorni pieni di impegni complicati

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Porto, per il Milan è subito tempo di guardare avanti. Come sottolinea l'edizione odierna del 'Corriere della Sera' i rossoneri sono attesi da 18 giorni di fuoco visti i prossimi impegni italiani ed europei. Si partirà con le partite contro Bologna e Torino, poi ci sarà il tremendo filotto che vedrà gli scontri contro Roma, di nuovo Porto e poi il derby con l'Inter del 7 novembre, ultimo impegno prima della sosta delle nazionali.