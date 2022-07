Milan, senti Onofri: ”Spero che Ibrahimovic non smetta mai”

Le ultime notizie in materia di calciomercato fanno sapere che presto Zlatan Ibrahimovic firmerà un nuovo contratto con il Milan . Il fenomeno svedese ha visto scadere lo scorso accordo il 30 giugno e, con ogni probabilità, settimana prossima verrà siglata la nuova intesa che lo legherà al Diavolo per un'altra stagione . Il nuovo legame, verrà sancito da una formula particolare: Ibra percepirà infatti 1-1,5 milioni fissi più bonus legati alle prestazioni.

Sulla lungaggine delle trattative portate avanti dal Milan: "Essendo uno sport di squadra ci sono mille componenti che devono portare una squadra a certi livelli. Quanti avrebbero pronosticato la vittoria del Milan lo scorso anno? Io lo avrei messo tra le prime 4 ma non certamente come campione. E' stato bravo Pioli e i suoi ragazzi a recepire gli insegnamenti. Il mercato serve per rinforzarsi ed è normale che i tifosi si aspettino colpi importanti, ma c'è un altro modo di intraprendere il calciomercato che poi ti porta ad essere protagonista. Non è importante solo spendere soldi, ma anche saper far rendere gli acquisti, cosa che il Milan ha dimostrato". Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?