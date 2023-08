Milan, Okafor: “Siamo una squadra completa, felice di essere qui”

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, ha parlato del suo approdo in rossonero

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan , Noah Okafor , ha parlato del suo approdo in rossonero: "Penso che nella vita e nel calcio le cose si muovono molto velocemente. L’anno scorso mi sono scontrato con il Milan due volte e sono rimasto in contatto con la squadra. E ora sono qui: squadra fantastico, club bellissimo. Sono felicissimo di essere qui".

Infine, Okafor ha concluso con un pensiero sul giocatore che lo ha impressionato di più: "Tutti, ma soprattutto Giroud. Abbiamo parlato tanto. Anche Rafa mi ha aiutato tanto. Ho riscontrato ottime qualità in questi due giocatori. Penso che siamo una squadra completa. Non vedo l'ora di iniziare".