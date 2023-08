Okafor: “Perché al Milan? Mi ha voluto molto. Per me sempre tutto chiaro”

Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan, ha spiegato il motivo per cui, tra le tante offerte avute, ha scelto di trasferirsi in rossonero

Noah Okafor , nuovo attaccante del Milan , ha parlato dagli Stati Uniti d'America a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni del numero 17 rossonero, tra i colpi di calciomercato del Diavolo per la stagione 2023-2024 , sul perché ha scelto di arrivare al Milan.

«Perché mi ha voluto molto. In autunno ho giocato contro il Milan in Champions League e da allora siamo rimasti in contatto. È chiaro che avevo altre offerte ma per me è stato sempre tutto chiaro. I tifosi, lo stadio di 'San Siro', tutto: è un nuovo passo per la mia crescita», ha rivelato Okafor.