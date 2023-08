Milan, Okafor: “Leao? Quando lo vedo giocare ha sempre un gran sorriso”

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan , Noah Okafor , ha parlato di Rafael Leao , suo nuovo compagno di squadra: "Siamo stati in contatto l’anno scorso. Quando lo vedo giocare ha sempre un gran sorriso. Parliamo moltissimo insieme. Quello che ci siamo detti resta tra noi".

Infine, Okafor ha concluso con un pensiero sul match amichevole contro il Monza: "Domani è una partita importante. Vedrò con il mister se giocherò o meno: lo deciderà lui. Credo che il Milan sia una squadra molto forte, fortissima. Sia in fase di allenamento sia in fase di gioco. Mi allenerò giorno dopo giorno: credo che ci aspetti una grande stagione". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Monza >>>