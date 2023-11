Milan, Okafor: “I gol di Kakà? Non erano solo gol, ma opere d’arte…”

Su Kakà: "Kakà per me non è stato solo un calciatore. Il modo in cui si muoveva in campo era semplicemente bellissimo. I suoi gol non erano mai solo gol; ognuno di essi era una piccola opera d’arte. È un grande onore per me giocare per lo stesso club". LEGGI ANCHE: Milan, Okafor tra calcio ed arte con un riferimento a Kakà >>>