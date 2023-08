Milan, Okafor: “Posso giocare a sinistra, a destra e da attaccante centrale”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto del Milan , Noah Okafor , ha parlato della sua posizione in campo. L'ex giocatore del Salisburgo , infatti, ha spiegato di non avere grandi preferenze e di poter giocare su tutto il fronte offensivo: "Posso giocare a sinistra, a destra e da attaccante al centro. Sono flessibile. Devo adattarmi a un nuovo Paese, con una nuova tattica e nuove squadre ma ci sono già passato con il Salisburgo. Cerco di essere aperto con i compagni e lo staff, sono davvero felice di essere qui".

Infine, Okafor ha concluso parlando di suo padre, anche lui con un passato da calciatore: "In Nigeria sono stato soltanto due volte ma ero più giovane – ha spiegato -, è passato tanto tempo. Mio papà è arrivato in Germania a 17 anni, poi è andato in Svizzera. Da lui ho imparato, mi ha sempre detto di essere felice, di sorridere, di trasmettere energia positiva e lottare forte per i miei obiettivi".