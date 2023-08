Milan, Okafor: “Con Pioli ho parlato della posizione in cui giocare”

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, ha parlato delle prime parole scambiate con Stefano Pioli: "Il primo incontro con la squadra mi è piaciuto tantissimo, è stato positivo. Ho avuto un infortunio al metatarso come sapete. Ho recuperato però, ho fatto il primo allenamento con il gruppo e penso sia andato molto bene. Ho parlato con Pioli, ho parlato della posizione in cui giocare, nel tridente per esempio. Vedremo nelle prossime settimane il ruolo migliore per me". LEGGI ANCHE: Milan, dal Portogallo: "Resiste l'ipotesi Taremi" >>>