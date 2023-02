Oduamadi: “Ho visto la lite Ibrahimovic-Onyewu, non sapevo cosa fare”

L'ex calciatore del Milan Nnamdi Oduamadi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di seried24.com, ricordando di aver assistito alla lite tra Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic . L'ex rossonero ha ammesso di non aver saputo come comportarsi in quel frangente. Di seguito le sue parole.

Ex Milan, le parole di Nnamdi Oduamadi

"Ero in campo con loro. Quando ho visto la scena mi sono chiesto: 'E adesso che faccio? Sono ancora piccolo, loro sono Ibra e Onyewu!'.Sono intervenuti Gattuso e gli altri per placare la situazione però, ecco, loro sono due bestie fisicamente. Onyewu è uno che non parla mai, Ibra invece resta sempre il "Boss" della situazione. Alla fine, però, si risolse tutto".