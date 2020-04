Milan, Oddo: “Vi racconto quella particolare scommessa. Su Ronaldo…”

ULTIME NEWS MILAN – Massimo Oddo, ex terzino destro del Milan, è stato ospite a ‘Casa Di Marzio’, la particolare rubrica del noto esperto di calciomercato su Instagram. Una chiacchierata in cui non sono mancate le curiosità sul Milan, ecco le sue parole:

Sulla ripresa dei campionati: “La prima cosa da fare è finire i campionati, per permettere alle società di incassare i diritti tv e non perdere tutto. Poi ci vuole un’unità di intenti, che dev’essere garantita da un’ente superiore come la Uefa. E’ importante che qualcuno decida per tutti come andare avanti e approcciare il futuro. Bisogna mettere da parte l’immagine di copertina, i giocatori, i dirigenti e pensare a salvare quello che c’è dietro: i magazzinieri, i fisioterapisti. Il calcio è la terza azienda italiana e va tutelata”.

Una curiosità sulla partita che ha consegnato lo Scudetto 2011 al Milan: “Era una partita una scommessa con i miei compagni: così ho fatto quel giro di campo all’Olimpico. Ci siamo divertiti parecchio”.

Su Ronaldo il Fenomeno: “Prima di essere compagni di squadra, quando lui giocava all’Inter e io al Verona, non ho mai affrontato un calciatore più forte di lui. Era imprendibile”.

Sulla carriera da allenatore: "Ho vinto con Ancelotti, sono cresciuto con Delio Rossi ma tutti mi hanno insegnato qualcosa dal primo all'ultimo". L'avventura al Pescara? Giocavamo proprio un bel calcio e quello stesso bel calcio abbiamo provato a riproporlo in Serie A: purtroppo è andata male, paradossalmente la squadra era più debole rispetto all'anno prima. Partiti Torreira e Lapadula non abbiamo avuto altri rimpiazzi".