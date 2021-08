Milan, Oddo: “Ecco cosa manca ai rossoneri per essere competitivi”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan oggi allenatore, ha parlato del calciomercato rossonero e di cosa manca, attualmente, alla squadra

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan oggi allenatore, ha parlato del calciomercato rossonero e di cosa manca, attualmente, alla squadra per essere competitiva ad alti livelli. Di seguito le dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport': "Sono convinto che Brahim Díaz possa esplodere, ma è giusto cercare un'alternativa. E magari aggiungere qualcosa sulle fasce. Il Milan è comunque una squadra forte, con un'ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud". Segui con noi la diretta testuale di Sampdoria-Milan, esordio rossonero in Serie A