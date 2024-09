Milan, Cardinale: “In Italia i tifosi pensano di possedere la squadra”

La differenza in Italia

L'imprenditore ha dichiarato: "In Italia non ho mai visto nulla di simile a quello che accade in America. Negli Stati Uniti, chi investe per acquistare una squadra ne è il proprietario effettivo. In Italia, invece, sembra che i tifosi pensino di possedere loro stessi la squadra, e noi dobbiamo lavorare per rispondere a questa percezione. Il mio obiettivo è creare una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella catena del valore: tifosi, governo locale, governo nazionale e capitale per costruire le infrastrutture. Con gli Europei del 2032 in arrivo, sto cercando di realizzare un nuovo stadio a Milano, anche se non sto ricevendo molto supporto dall'ecosistema italiano".