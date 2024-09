Aveva già segnato contro il Liverpool in Champions League . Se quella prodezza, però, non era bastata a portare a casa un risultato positivo, questa contro i nerazzurri una sapore sicuramente più speciale. I tre punti sono poi arrivati con il sigillo di Gabbia, che Fonseca aveva preferito a Strahinja Pavlović e dal quale è stato ripagato.

Il difensore molto cresciuto dopo i mesi al Villarreal

Non soltanto con un'eccellente prestazione, ma anche con una rete di vitale importanza per tutto l'ambiente rossonero, allenatore in testa. Da quando, nel gennaio di quest'anno, Gabbia è tornato dal prestito al Villarreal, ha sbagliato davvero molto poco ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Pulisic e Gabbia, protagonisti agli antipodi del derby Inter-Milan, ma pur sempre letali (per l'avversario). LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, l’opinione di Capello: da Gabbia a Leao, passando per Fonseca >>>