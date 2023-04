Milan, Novellino: “Contro l’Empoli io non avrei fatto turnover”

Walter Novellino, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e al turnover operato contro l'Empoli

Walter Novellino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio 24, nella trasmissione 'Tutti convocati'. In modo particolare ha parlato del Milan e del turnover adottato contro l'Empoli da Stefano Pioli, che lui non avrebbe mai fatto in vista del match di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole a riguardo.