Milan, Novellino: “Donnarumma? Maldini si è comportato da signore”

L'allenatore Walter Novellino ha parlato del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco l'elogio a Paolo Maldini rilasciato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Hanno fatto di tutto per tenere Donnarumma. Maldini si è comportato da signore. Alla fine ha deciso di puntare su un portiere bravo e d'esperienza, Dispiace per Gigio ma la vita non si ferma e ripeto, il comportamento del Milan e di Maldini sono stati perfetti".