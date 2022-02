Milan, Nosotti: “Ibrahimovic manca quantitativamente e qualitativamente”

Marco Nosotti ha parlato della situazione in casa Milan legata all'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, assente da più di un mese

Marco Nosotti, noto giornalista, si è così espresso ai microfoni di SkySport sulla vicenda legata alla reiterata assenza di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è mancato quantitativamente, perché con l'Udinese c'era solo Ante Rebic in panchina, poi anche qualitativamente". Nosotti ha continuato: "Il Milan è sempre stato bravo a risorgere dalle assenze, a trovare risorse nei momenti di difficoltà. Con le piccole fa un po' fatica, ma c'è un calo fisiologico prevedibile dopo il mese di gennaio stressante per entrambe le milanesi". Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>